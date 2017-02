Speler knock-out geslagen na zaalvoetbalmatch: "Ik ging k.o., maar ze bleven slaan"

door Sander De Graeve

door

Spelers van Varsenare werden aangevallen door die van Etterbeek

Foto: © photonews

Het zaalvoetbal is een sport waarin we heel wat meer technische hoogstandjes te zien krijgen dan op het veld. Toch is er ook een keerzijde aan de medaille, op de korte ruimte ontstaan vaak discussies. In Etterbeek kookten de potjes over.