De Ridder ontsnapte aan rood tegen Club Brugge: "Ik moest hem wel neerleggen"

Sporting Lokeren boekte zondagavond een stuntzege tegen Club Brugge. Tom De Sutter maakte op aangeven van Steve De Ridder het enige doelpunt van de wedstrijd. Laatstgenoemde speelde sterk, maar had voor hetzelfde geld ook rood kunnen krijgen...

Een kwartier voor tijd spurtte De Ridder de ziel uit zijn lijf om een beloftevolle aanval van Club Brugge af te breken. De middenvelder van Lokeren maaide de doorgebroken Dorin Rotariu neer. Gelukkig voor De Ridder was hij niet de laatste man bij de thuisploeg en was scheidsrechter Lambrechts mild: een gele kaart was het gevolg.

"Kijk, ik wilde Rotariu niet blesseren. Maar ik wilde die aanval wel afbreken, daar ben ik eerlijk over. Hij versnelde net nog eens, en toen moest ik hem wel neerleggen. Het was geen tackle op zijn been, dus op zich viel het nog mee", aldus De Ridder na de wedstrijd.