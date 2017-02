De Rouches zijn duidelijk: 'Spelers, staf, bestuurders: iedereen is schuldig'

Na zeven keer puntenverlies kon Standard eindelijk nog eens winnen, mede dankzij de rode kaart voor Waasland-Beveren. Het staat wel nog steeds op een negende plaats, Play-off 1 halen zal een bijzonder moeilijke opdracht worden.

De voorbije weken konden niet veel slechter voor Standard: te veel punten verloren in de strijd om Play-off 1, en er leek maar geen oplossing te komen. Op de wedstrijd tegen Waasland-Beveren uitten de supporters van de Rouches hun ongenoegen met een spandoek dat niet mis te verstaan is. Er stond: 'Spelers, staf, bestuurders: iedereen is schuldig'. En daar kunnen ze wel eens gelijk in hebben.

Gelukkig voor Standard konden de spelers de slechte reeks doorbreken op de Freethiel. Waasland-Beveren moest bijna een uur met tien voetballen, Orlando Sa verloste de bezoekers en bezorgde hen zo de overwinning. Nu is het afwachten of deze winst de ommekeer betekent.