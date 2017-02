Degryse kent de oplossing voor Anderlecht: "Hij moet centraal spelen"

Na de wedstrijd van Anderlecht tegen Zulte Waregem was er veel te doen over de positie van Sofiane Hanni. Hij slaagde erin om vanop de tien het dominante spel te brengen dat Anderlecht nodig heeft.

Stanciu zat op de bank, dus kon Hanni zijn ding doen in het centrum. Een goeie zaak volgens Marc Degryse. "Hanni trok na een kwartier het laken naar zich toe. Hij was dominant en stuurde Anderlecht. Dit was weer de allerbeste Hanni van zijn periode in de zomer", aldus Degryse in Het Laatste Nieuws.

Echte flankspeler op de vleugels

"Toen speelde hij ook vanuit de nummer 10-positie sterk. Waarom zou je met Hanni en Stanciu naar de kant gaan als je daar met Bruno en Chipciu twee spelers hebt die veel meer opgeleid zijn om op de vleugel te spelen?" Weiler moet keuzes maken.

"Het is dus kiezen voor Stanciu of Hanni, wat mij betreft. Zo goed als de keuzes van Weiler waren voor de match, zo jammer vond ik het dat hij na een uur per se Trebel wilde inbrengen, waardoor Hanni terug naar de kant schoof. Trebel viel niet goed in, Hanni was zijn meesterschap kwijt."