'Anderlecht bijna akkoord over vertrek Badji, maar transfer springt mogelijk tÃ³ch nog af'

'Anderlecht bijna akkoord over vertrek Badji, maar transfer springt mogelijk tóch nog af'

door Redactie



'Anderlecht bijna akkoord over vertrek Stéphane Badji, maar transfer springt mogelijk tóch nog af'

Foto: © photonews

Blijft Stéphane Badji bij RSC Anderlecht of niet? Het is een vraag die dezer dagen op de lippen van de paars-witte supporters brandt. De middenvelder leek op weg naar de exit, maar onvoorziene omstandigheden gooien mogelijk roet in het eten.