VIDEO: Kouyate krijgt de handjes op elkaar in het Astridpark

Zondag bracht Cheikhou Kouyate nog eens een bezoekje aan het Astridpark. De man die Anderlecht mee naar vier titels leidde op vijf jaar tijd kreeg een warm onthaal van 'zijn publiek'.

Cheikhou Kouyate mocht zondag de aftrap geven tegen Zulte Waregem. En dat ze de Senegalees nog niet vergeten waren, was duidelijk. De voormalige verdediger/middenvelder van paars-wit kreeg een staande ovatie. Al voor de aftrap werd trouwens zijn naam gescandeerd.

Ook Rubenilson Kanu was aanwezig in het stadion. Het weerzien tussen de twee was meer dan hartelijk. Bij Anderlecht wordt Kouyate gezien als kind van het huis. En die dragen ze in hun hart. Ook Massimo Bruno is er zo eentje, net als Tielemans en Dendoncker. Jongens uit de eigen opleiding blijven een streepje voor hebben...