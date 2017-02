Gent-fans geven niet op: "Bij andere teams zou je gefluit horen, maar wij weten vanwaar we komen"

Bij AA Gent leek alles voor dit weekend nog vrij goed te gaan, maar de nederlaag tegen Eupen zorgde voor een fikse domper. De supporters laten het hoofd echter niet hangen.

"Het wordt inderdaad moeilijk, maar moeilijk gaat ook", aldus Benjamin Bundervoet, mascotte én voorzitter van supportersclub Picasso Indians. "Het gaat ons zeker lukken. Neen, ik heb geen twijfels. Ik denk dat van plaats drie tot negen iedereen erin kan blijven maar er ook uit kan vallen."

"Reken daar ook Standard maar bij." De Rouches ontvangen zondag meteen de Buffalo's. "Ik denk dat de wedstrijd in Luik inderdaad de belangrijkste van de vier is. Als we daar winnen, zitten we goed. De andere tegenstanders zijn van een minder kaliber."

De nederlaag tegen Eupen was toch een tik. "We wisten op voorhand dat het niet makkelijk ging zijn, die mannen hebben toch al goed gevoetbald dit jaar. Toch dacht ik dat we ruimte gingen krijgen, maar ze trokken -een beetje tegen hun gewoonte- een muur op. We vonden de oplossingen niet."

Opvallend, bij Gent is er weinig boegeroep te horen. "Bij andere ploegen zouden ze sneller fluiten en hun rug naar de ploeg keren. De supporters beseffen nog altijd vanwaar we komen. In goede en slechte tijden, zeggen ze. Hopelijk zijn het vanaf donderdag opnieuw goeie tijden."