Antwerp-fans geloven er nog in: "Ik verwacht een stunt van Lommel"

door Sander De Graeve

Er is nog geloof bij Antwerp na de zure nederlaag tegen Lierse

Foto: © Photonews

Bij Antwerp kregen ze vorig weekend een mokerslag door de 0-2 nederlaag tegen Lierse in eigen huis. Daardoor heeft The Great Old de promotiekansen niet meer in eigen handen. Toch geloven ze er nog in.