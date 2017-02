'De ideale opvolger van Preud'homme' spreekt: "Ik heb ambitie, dat heb ik nooit verstopt"

door Redactie



Felice Mazzu sluit Club Brugge zeker niet uit

De toekomst van Michel Preud'homme zal binnenkort wel weer de pagina's van de sportkranten domineren. Blijft hij of blijft hij niet? That's the question. In ieder geval kan de speculatie over mogelijke opvolgers alweer beginnen.