Harbaoui haalt zwaar uit naar Anderlecht-coach Weiler: "Hij had de ballen niet"

door Redactie



Hamdi Harbaoui heeft zijn torinstinct teruggevonden bij Sporting Charleroi. De Tunesiër krijgt op Mambourg weer voluit zijn kans, iets wat bij Anderlecht ontbrak.

In Sport/Voetbalmagazine is de centrumspits duidelijk over zijn ex-trainer René Weiler. "Ik heb altijd het gevoel gehad dat ik nooit echt het vertrouwen kreeg van de coach. Hij wilde zijn elftal niet wijzigen. Ik was steeds meer verbaasd hoe weinig speeltijd ik kreeg."

"Er zijn trainers met ballen, met karakter, en anderen die dat niet hebben. Zo simpel is het. En in mijn geval had Weiler die ballen niet", spaart Harbaoui zijn kritiek niet.

Niet rancuneus

"Ik heb zijn werkwijze niet geapprecieerd, want ik ben zelf altijd correct geweest met iedereen. Ik heb er niet, zoals hij deed, in de pers over gesproken. Hij is zo, en ik ben anders."

"Maar ik heb zijn keuze gerespecteerd, ben altijd blijven trainen en heb de reserven aan overwinningen geholpen. Tot de laatste dag ben ik professioneel gebleven, dat kan iedereen bij Anderlecht je bevestigen. Ik ben ook niet rancuneus."