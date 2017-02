Vanhaezebrouck, de Belgische Wenger? "Ik heb daar al over gesproken met de voorzitter"

door Redactie



Hein Vanhaezebrouck zit met Gent in de hoek waar de klappen vallen. Maar hij wordt wel beschouwd als één van de beste coaches die ons land rijk is. Wat zal zijn volgende stop worden?

Vanhaezebrouck kon al rekenen op binnenlandse interesse van Anderlecht, maar er waren er nog. "Er waren al aanbiedingen uit het buitenland, ook uit goede competities. Maar je moet alles goed inschatten: het juiste moment, de juiste club, is iedereen binnen de familie daar klaar voor?", zegt hij in Sport/Voetbalmagazine.

"Mijn kinderen zijn nu dertien en elf. Wat is het lastigst? Als ze klein zijn of als ze twintig zijn? Ik weet het niet. We zullen wel zien, als het ooit zo ver komt", denkt hij na over zijn toekomst.

Een buitenlandse club? Is mijn familie daar klaar voor?

Maar ook bij Gent blijven, sluit hij niet uit. Een beetje zoals Arsène Wenger bij Arsenal? "Ik heb daar al een keer over gebabbeld met de voorzitter. Dat klinkt mooi. Maar is de club daar klaar voor? Of onze Belgische filosofie? Wij gooien trainers buiten aan honderd per uur."

"Arsène Wenger begon goed en bouwde daarmee aan zijn positie. Hij haalde telkens de Champions League, maar won een aantal jaar geen prijzen. Mijn vraag is: wat als Wenger twee tot drie seizoenen de CL had mislopen? Zouden ze hetzelfde geduld hebben gehad? "