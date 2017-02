Belfodil geeft Van Buyten nog een stevige trap na

Daniel Van Buyten en Ishak Belfodil zijn niet de beste vrienden. Dat laat de Algerijnse aanvaller dan ook duidelijk blijken. Op Instagram postte hij een opmerkelijke reactie.

Belfodil zette een foto van het interview met Van Buyten op zijn sociale media. Daarbij was het vooral zijn gemiste transfer naar Everton die hem dwars zat blijkbaar.

Belfodil preciseerde ook: dit gaat over wat mij aangaat in het interview. "De vuile was hang je niet publiekelijk buiten... Een standpunt is niet altijd de waarheid, vooral als je de helft van het verhaal vertelt, die helft die jou goed uitkomt." Maar hij was toch nog vriendelijk op het einde: "Veel succes aan Daniel Van Buyten in de toekomst", besloot hij.