"Misschien zou Stanciu bij Club Brugge wel beter uit de verf komen"

door Redactie



Johan Boskamp is nog niet tevreden over het spelniveau van zijn oude club. Anderlecht kan volgens hem veel beter, maar hij ziet er ook een mentaliteitswijziging.

"Ze spelen toch niet het voetbal dat ik graag zie. Het klimaat is er veranderd: winnen is belangrijker dan de manier waarop. Ze hebben goeie voetballers, hoor. Zoals Stanciu en Tielemans, maar Stanciu haalt niet het gewenste rendement", zegt Boskamp in Het Nieuwsblad.

En Boskamp durft iets zeggen wat ze in Anderlecht niet graag gaan horen. "Stel je hem even voor bij het huidige Club Brugge dat regelmatig goed in blok speelt met een snelle balcirculatie. Daar zou hij misschien wel beter uit de verf komen. Bij Anderlecht wordt er veel geschoven en is pressing op de tegenstander zetten het belangrijkste."