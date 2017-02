VIDEO: De Sart komt terug aan de oppervlakte in Engeland Ã©n scoort

VIDEO: De Sart komt terug aan de oppervlakte in Engeland én scoort

Hoe zou het nog zijn met Julien De Sart? Dat vroegen we ons al een paar keer af, maar nu kwam er een antwoord. De middenvelder scoorde zijn eerste goal sinds hij het Kanaal overstak.

De Sart vertrok halfweg vorig seizoen al naar Middlesbrough en zag zijn team vooral vanop de bank de promotie naar de Premier League halen. Hij speelde in dat seizoen in totaal maar twee minuten in twee invalbeurten.

Dit seizoen kwam hij zelfs amper op de bank en er al helemaal niet af. Een uitleenbeurt drong zich op en Derby kwam in de winter aankloppen. Na enkele basisplaatsen scoorde hij dinsdagavond tegen Cardiff zijn eerste goal. Bekijk die hieronder. Opgelet, het laden van de beelden kan enkele ogenblikken in beslag nemen.

