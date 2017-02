Ontgoocheling op de Freethiel: "Voetballend kunnen we iedere ploeg aan, maar voor doel laten we het soms nog afweten"

Een tienkoppig Waasland-Beveren leed zondag een 0-1 nederlaag tegen Standard, dat het wel erg moeilijk had tegen een sterke thuisploeg. In het slot kwamen de Rouches nog goed weg, dat weet ook aanvaller Olivier Myny.

"Ik denk dat iedereen er vol voor gegaan is en dat we ons volledig hebben gegeven", reageert Myny. "Jammer dat we verliezen en geen puntje pakken. Natuurlijk zat er meer in. Op het einde hebben we nog twee grote kansen, maar Gillet stond er twee keer. Het is al vaker gebeurd dat de bezoekende keeper hier een wereldmatch speelt."

Olivier Myny beseft dat er meer in zat tegen Standard

Op training wordt er genoeg geoefend op dat pijnpunt van de Waaslanders. "Dat we moeilijk scoren? Dat is misschien wel het grootste probleem. We trainen daar elke week kei hard op", aldus de vleugelaanvaller. "Voetballend kunnen we iedere ploeg aan, maar voor doel laten we het soms nog afweten."

Dankzij de nederlaag is Waasland-Beveren nog niet zeker van het behoud. Al wacht er volgend weekend wel een cruciale match tegen Moeskroen. "Het zijn nog vier belangrijke matchen. We kijken zeker niet naar beneden, maar moeten snel die punten pakken. Als we in Moeskroen winnen, dan zijn we gered", weet Myny.