Bijzonder goed nieuws voor Essevee: geen bekerfinale, maar wel play-offs voor sterkhouder

door Redactie



Zulte Waregem sukkelt met zijn verdediging sinds Davy De fauw en Timothy Derijck er niet bijlopen. Maar mogelijk staan de West-Vlamingen net op tijd terug op hun sterkst.

Het gemis van de twee werd nog maar eens duidelijk tegen Anderlecht. Over Derijck is er echter goed nieuws. De verdediger moest geopereerd worden aan de meniscus en die operatie is goed verlopen. Derijck zou net op tijd terug kunnen zijn voor de play-offs, de bekerfinale zou wel nog te vroeg komen.

Ook De fauw zou rond die tijd terug moeten zijn. De back viel begin februari uit met een ernstige schouderblessure, maar zijn afwezigheid werd geschat op twee maanden. Mogelijk is ook hij sneller terug.