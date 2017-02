Waasland-Beveren onderneemt officieel actie tegen blunderende ref: "Benadeeld in verschillende wedstrijden"

Alexandre Boucaut was afgelopen weekend de meest besproken ref. Hij gaf al snel twee gele kaarten aan Ibrahima Conte en met tien ging Waasland-Beveren met het kleinste verschil ten onder tegen Standard. Nu neemt de club een drastische beslissing.

Boucaut kreeg na de wedstrijd de Waaslanders over zich heen. "De ref had de match beter moeten aanvoelen", was de uitleg van Cedomir Janevski. "Die tackle van Conté was niet de bedoeling. Hij kan niet eens tackelen. Ik heb veel respect voor Boucaut, maar vandaag had hij een mindere dag."

Waasland-Beveren legt nu officieel klacht neer tegen de scheidsrechter en wil Boucaut wraken. "We wensen te benadrukken dat de club Waasland-Beveren niet geneigd is om snel te klagen, dat is ook gebleken in het verleden. Toch zijn wij van mening, én die mening werd door verschillende media beaamd, dat scheidsrechter Boucaut op verschillende fases in verschillende wedstrijden onze club heeft benadeeld", klinkt het.