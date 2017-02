Genk-fans hopen dat de club de aangerichte schade op Stayen betaalt: "De kosten wegen niet op tegen de 0-3-overwinning"

De fans van KRC Genk richtten afgelopen vrijdag behoorlijk wat schade aan op Stayen. Vuurpijlen uit het bezoekersvak brandden immers bepaalde delen van het kunstgras kapot.

De kosten voor de herstelling van het veld lopen op tot enkele tienduizenden euro's. "We staan ondertussen in contact met Genk. Zij zullen op basis van de videobeelden de daders laten opdraaiden voor de schade", liet STVV-manager Philippe Bormans maandag bij Voetbalkrant.com weten. (Dat leest u HIER)

Bij de Overkoepelende Supportersvereniging (OSV) hoopt men dat de club uiteindelijk een handje toesteekt. "Dit had niet moeten gebeuren, maar een Limburgse derby is nu eenmaal altijd geladen", vertelt voorzitter Rudy Claessens.

Vuurwerk in de heenmatch

"In de heenmatch gebruikten de STVV-supporters ook vuurwerk, maar op een gewoon veld sproei je eens met water en groeit het gras wel terug. Als dit op kunstgras gebeurt, is de schade aanzienlijk."

"Gedane zaken nemen geen keer. We hopen in de eerste plaats dat Genk zal tussenkomen. Verder ga ik me er niet over uitspreken", besluit Claessens. "Maar laten we zeggen dat de kosten niet zullen doorwegen op het feit dat we met 0-3 wonnen."