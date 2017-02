Clubicoon Standard is hard: "Van Buyten was afstandelijk, zeg maar hautain" & "Wat heeft hij gerealiseerd?"

door Redactie



Standard besliste maandagmiddag om clubadviseur Daniël Van Buyten aan de kant te schuiven. De gewezen Rode Duivel haalde in een interview uit naar het bestuur en maakte zichzelf quasi onmogelijk in Luik. Clubicoon Wilfried Van Moer zag het met lede ogen aan.

“Maak de balans op van het beleid van Van Buyten en de conclusie is ronduit negatief. Ja, er was de bekerwinst vorig seizoen. Maar eigenlijk was dat slechts een doekje voor het bloeden. Voor het tweede jaar op rij stevent Standard af op play-off 2. Wat toch niet de bedoeling kan zijn”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

“Ook de trainerswissel Ferrera-Jankovic kan je bezwaarlijk een succes noemen. Je merkt dat de fans het beu zijn. Ze geloven niet meer in hun club. Als De Rouches eind dit seizoen met lege handen achterblijven, vrees ik een serieuze terugloop van het aantal supporters.”