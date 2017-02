Daarom is er na drie maanden nog steeds geen T2 bij Royal Antwerp FC

Wim De Decker staat er bewust nog steeds alleen voor bij Royal Antwerp FC

De eerste seizoenshelft was bijzonder onstuimig bij Antwerp, maar sedert Wim De Decker er aan het roer staat is de rust teruggekeerd. Opvallend is wel dat de oefenmeester nog steeds geen T2 aan zijn zijde heeft.