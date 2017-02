Vervelende situatie breekt aan voor AA Gent en Hein Vanhaezebrouck: "Hij moet bijna kiezen tussen de pest en de cholera"

Een dilemma van formaat. Dat staat Hein Vanhaezebrouck donderdag te wachten. Kiest hij voor zijn sterkste elf om Tottenham in bedwang te houden? Of zet hij alles op de competitiematch van zondag in Standard?

De Buffalo's moeten in de Jupiler Pro League nog alles op alles zetten om zich te verzekeren van de top 6. "Het is een vervelende situatie voor Vanhaezebrouck", vindt ook analist Eddy Snelders in gesprek met Voetbalkrant.com.

"Vanhaezebrouck moet bijna kiezen tussen de pest en de cholera. Als hij voor zijn sterkste ploeg kiest, zijn de spelers vermoeid voor de trip naar Standard. Én bestaat nog altijd de kans dat je het galaduel tegen Tottenham verliest. Kies je voor enkele wissels, dan hypothekeer je misschien de terugmatch in Wembley waar 7.000 man heen gaat."

De keuze van Preud'homme werd ook niet in dank afgenomen

Snelders vergelijkt de situatie met die van Club Brugge in de Champions League. "Preud'homme liet het laatste groepsduel tegen Kopenhagen varen, maar die keuze werd hem niet in dank afgenomen. Die wedstrijd was een anticlimax in plaats van een hoogtepunt."

De match in Sclessin is hoe dan ook van levensbelang voor Gent. Ziet Snelders de club uit de Arteveldestad nog in PO1 geraken? "Veel zal afhangen van zondag. Gent was voor mij een zekerheid, maar als je op verplaatsing zo weinig punten blijft pakken en nu ook thuis uitschuift, wordt het moeilijk."