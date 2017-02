Sterspeler van Dortmund neemt schuld op zich na nederlaag tegen Benfica: "Ik had een inktzwarte avond"

door Redactie



Aubameyang neemt de schuld op zich voor de 1-0 nederlaag tegen Benfica

Foto: © photonews

Borussia Dortmund ging gisteren onderuit in de heenwedstrijd van de achtste finales in de Champions League. Op het veld van Benfica misten Aubameyang & co een resem kansen. Eindstand: 1-0.