Transfers Trebel en Ndongala zorgden voor wrevel bij Standard, voorzitter Venanzi spreekt nu klare taal over Van Buyten

door Redactie



De gespannen situatie in het Standard-bestuur bereikte maandag zijn breekpunt met het ontslag van Daniel Van Buyten. Big Dan was het onder meer niet eens met de gerealiseerde transfers, maar daar gaat voorzitter Bruno Venanzi nu tegenin.

Van Buyten zou niet akkoord geweest zijn met de verhuis van Trebel richting Anderlecht. Maar dat klopt niet, geeft Venanzi nu aan. "Daniel heeft het vertrek van Trebel wel degelijk goedgekeurd", aldus de sterke man in Het Nieuwsblad.

En dan is er nog de opmerkelijke overgang van de blessuregevoelige Ndongala van AA Gent naar Standard. Ook daar had Van Buyten zijn twijfels bij. "Toen ik Daniel advies vroeg over hem, antwoordde hij dat hij het een goede speler vond."

Geval Dompé

"Om onbekende redenen veranderde enkele dagen later van mening. Mogelijk omdat hij liever Dompé wilde houden. Maar die zat inmiddels bij de B-kern", geeft Venanzi nog aan.