Amper Ã©Ã©n Belg in de top-10 van de Gouden Schoen, sportief directeur voetbalbond reageert

Amper één Belg in de top-10 van de Gouden Schoen, sportief directeur voetbalbond reageert

Chris Van Puyvelde geeft toe dat de clubs te snel naar het buitenland lonken

Het was toch opvallend: in de top-10 op het voorbije gala van de Gouden Schoen stond amper één speler die zijn jeugdopleiding in België genoten had: Hans Vanaken. De middenvelder van Club Brugge was dan ook de enige Belg in de top-10.