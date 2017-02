Arsenal Belgium, dé Belgische supportersclub van Arsenal: "De kansen op de kwartfinale liggen volgens ons fifty-fifty"

De kansen op de kwartfinale liggen volgens ons fifty-fiftyDeel deze quote:

“Bayern München is alleszins één van de sterkste ploegen in Europa,“ vangt Bogaerts aan. “Sinds de laatste speeldag voor de winterstop in Duitsland hebben ze een vijftal wedstrijden minder gespeeld dan Arsenal en zullen dus frisser aan de wedstrijd kunnen beginnen. Daartegenover staat dat Arsenal deze keer eerst uit mag spelen, dat is alleszins een voordeel. We achten onze ploeg zeker in staat een goed resultaat neer te zetten in de Allianz Arena en het dan thuis af te maken.” Voor de wedstrijd in München zullen ook zes leden van Arsenal Belgium hun vlag laten wapperen op de Mariënplatz en in de Allianz Arena.

In 2015 won Arsenal het onderlinge duel thuis met 2-0, maar werd dan in de Allianz Arena overweldigd met een zware 5-1 nederlaag.

Verdere verwachtingen

Arsenal had moeite om het succes in het begin van dit seizoen vast te houden, maar er is nog niets verloren in de Premier League. “Van Arsenal verwachten we dat ze er nog alles aan gaan doen om zo hoog mogelijk te eindigen in het klassement. Kwalificatie voor de CL en dat liefst op de tweede plaats in het eindklassement is wat wij hopen en verwachten, ondanks de moeilijke kalender die nog voor ons ligt,” aldus Bogaerts.

De afstand met koploper Chelsea bedraagt nu al tien punten, de kans op de titel is dus veraf voor The Gunners. “Wij geloven dat Chelsea de eerste plaats niet meer zal afgeven. Ze hebben geen Europese opdrachten dit seizoen en dat zijn al zeker acht wedstrijden minder op de teller dan Arsenal. In die zin is hun situatie vergelijkbaar met die van Leicester City vorig seizoen, dat ook rustig de ene wedstrijd na de andere kon voorbereiden en afwerken.”