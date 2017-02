Hommeles bij Barcelona: spelers in de clinch met Luis Enrique, einde van de BarÃ§a-coach nabij?

Hommeles bij Barcelona: spelers in de clinch met Luis Enrique, einde van de Barça-coach nabij?

door Redactie



De fans van FC Barcelona zijn met een fikse kater opgestaan woensdagmorgen. Hun favoriete ploeg beleefde gisteravond een zelden gezien fiasco in Parijs. Coach Luis Enrique krijgt bij de spelers alvast de volle laag.

Na de beschamende 4-0-nederlaag tegen PSG gingen de poppetjes aan het dansen in de Barça-kleedkamer. Cadena Cope meldt dat Enrique en de spelersgroep stevig met elkaar in de clinch gingen. Een slecht signaal nadat de relatie tussen beide partijen al niet te best was.

Het is nu de vraag of Enrique nog een toekomst heeft bij de Blaugrana. Het contract van de Spanjaard loopt eind dit seizoen af. Eliminatie uit de Champions League is zo goed als een feit, en ook in het kampioenschap moeten de Catalanen achtervolgen op rivaal Real Madrid.