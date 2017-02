Vercauteren laat zich uit over een terugkeer naar BelgiÃ« en... "Dat kan interessant zijn"

Vercauteren laat zich uit over een terugkeer naar België en... "Dat kan interessant zijn"

Het is ondertussen alweer een tijdje stil rond Frank Vercauteren. De Belgische oefenmeester werd in het tweede deel van 2016 aan de deur gezet bij het Russische Samara.

Telkens wanneer een Belgische eersteklasser op zoek ging naar een nieuwe hoofdcoach, dook ook de naam van Vercauteren op. Maar de Dilbekenaar liet al verstaan dat hij niet staat te springen voor een nieuw project in de Jupiler Pro League.

"Een terugkeer blijft mogelijk, maar het is geen prioriteit", geeft hij nu aan in Sport/Voetbalmagazine. "Daarvoor moet ik een interessant project en veel goede argumenten hebben, zowel sportief als extrasportief. Maar momenteel geloof ik meer in een buitenlandse vereniging."

Amerika

Vercauteren droomt namelijk van nieuwe horizonten. "Dat kan ook iets zijn in Rusland. Of elders. Ik ben niet klaar om gelijk waar te gaan. Een aantal dingen deed ik al en zou ik niet meer opnieuw doen, maar de Verenigde Staten bijvoorbeeld, dat kan ook eens interessant zijn..."