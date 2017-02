Vanhaezebrouck doet geen 'Weilerke': "Wij spelen met een goeie ploeg, Tottenham zal dat ook doen"

Hein Vanhaezebrouck had een dilemma deze week. Roteren tegen Tottenham, zo een mooie wedstrijd weggooien, om dan met de sterkste elf tegen Standard te strijden, of niet. Hij gaf vanmiddag antwoord.

"Ik speel om te winnen, dat is zeker. Maar het zal moeilijk zijn. Geloof mij, we zullen met een goed team starten", aldus Vanhaezebrouck. "We zoeken steeds welke kwaliteiten we nodig hebben tegen welk team. Onze ploeg zal er klaar voor zijn."

Hij verwacht dat ook Tottenham niet zal roteren. "In België weet men blijkbaar al met welk team ze gaan spelen. Ze geven zelfs info over hoe ik hier moet spelen. In Engeland zijn de journalisten blijkbaar nog niet zover geëvolueerd als hier", lachte de oefenmeester.