Vanhaezebrouck zelfzeker: "Wij zijn Gent, wij zijn bang van niemand"

Hein Vanhaezebrouck is niet bang van Tottenham, dat was de boodschap op de persconferentie vooraf. Hij is ervan overtuigd dat zijn team zal opstaan in de Europese wedstrijd.

"Het wordt een heel moeilijke match, het gaat niet alleen team om een team van de Premier League, maar een team dat vecht voor die competitie te winnen", opende Vanhaezebrouck. "Ze hebben nu verloren in Liverpool, maar dat kan gebeuren."

"Het is een team dat heel goed voetbal speelt en heel wat kwaliteiten heeft in elke linie. Maar wij zijn Gent, wij zijn bang van niemand", klonk het zelfverzekerd. "Dat heeft ons al in veel matchen in de Champions League iets opgeleverd."

Als we individuele fouten vermijden, gaan we niet weggespeeld worden -Hein Vanhaezebrouck

Toch ging het in de Europa League wat minder. "Tegen Shakhtar maakten individuele fouten het verschil, daardoor kregen we die twee zware nederlagen. Ik kan die wedstrijden vergelijken met deze confrontaties, fouten zullen we ook cash betalen."

"Als we goed zijn en die fouten vermijden, maken we een kans. Het kan zijn dat we verliezen, maar als we zo spelen, gaan we niet weggespeeld worden. Hoe hoog de kansen zijn? Daar ga ik geen getal opplakken. Maar we geloven erin."