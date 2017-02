Definitieve beslissing in Genk - Mechelen, maar Malinwa droomt verder: "Hopen en dromen van grootse dingen"

KV Mechelen maakt nog steeds kans op play-off 1, al moeten ze niet meer dromen van de drie punten van de match tegen Racing Genk. "Maar we moeten het nu zelf in handen pakken."

Na de wedstrijd tegen Kortrijk waren de meningen alvast duidelijk: "Als we blijven spelen zoals deze wedstrijd, dan mogen we hopen op en dromen van grootse dingen", aldus Zeljko Filipovic na de zege in het Guldensporenstadion. Drie belangrijke punten, waardoor play-off 1 voor Mechelen nog steeds mogelijk is.

"Het was een heel belangrijke overwinning voor ons, want we hadden deze punten nodig. Het zou nu zonde zijn als we het tegen Lokeren zouden laten liggen, maar dat dachten de Kerels na hun zege tegen Standard misschien ook. We hebben nog een lastig programma, dus we moeten het in onze thuismatchen proberen doen. Nog 2 keer winnen en we zijn er al heel dichtbij", besefte ook Tim Matthys.

Ondertussen werd duidelijk dat Malinwa niet meer op puntengewin moet rekenen van de wedstrijd in Genk. De klacht werd dan wel ontvankelijk, maar niet gegrond beschouwd. Daarover hadden de spelers van Mechelen echter al een duidelijke mening enkele weken terug. "We zijn daar niet echt mee bezig", klonk het bij Mats Rits. "We moeten de punten op het veld halen en verder zien we wel."