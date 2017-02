Deadline verstreken: niet alle eindrondekandidaten in hoogste amateurafdeling dienen licentieaanvraag voor profvoetbal (1B) in

Vandaag verstrijkt de deadline voor de amateurploegen om een licentie voor het profvoetbal (1B) aan te vragen. Een maand geleden twijfelden nog heel wat concurrenten van KFCO Beerschot-Wilrijk of dat wel zinvol zou zijn.

Van de top-4 hadden KFCO Beerschot-Wilrijk, Dessel Sport en Excelsior Virton vorige maand al aan onze redactie laten weten dat ze een licentieaanvraag voor 1B zouden indienen. De clubs kregen daarvoor tot vandaag (15 februari) de tijd van de KBVB. Huidig nummer drie Deinze, maar ook play-off kandidaten Heist en Dender twijfelden nog. De voorbije weken moesten ze dus nog een belangrijke knoop doorhakken.

Deinze laat bij monde van gerechtigd correspondent Sven Vandendriessche verstaan dat de club alsnog een licentieaanvraag voor 1B heeft verstuurd. "Sportief wordt de promotie moeilijk, maar je weet in het voetbal nooit wat er allemaal extrasportief kan gebeuren", voegt hij er aan toe. Deinze staat momenteel derde op 16 punten van leider KFCO Beerschot-Wilrijk.

Seraing, hier met Gill Swerts (l) in duel met Vlad Rusu (r), heeft wél een licentie voor 1B aangevraagd.

Weinig ploegen met prof-ambities

Dender en Heist, momenteel vijfde en zesde, zijn nog steeds grote kanshebbers op deelname aan de play-offs. Vorige maand twijfelden beide clubs nog of ze een licentiedossier voor 1B zouden opmaken. Dender heeft wel degelijk de ambitie om deel te nemen aan de eindronde, maar heeft uiteindelijk geen licentieaanvraag ingediend. Ook Heist gelooft niet langer in een eventuele promotie.

"Wij willen niet naar het profvoetbal promoveren, maar zullen wel strijden voor de titel 'Kampioen van de Amateurploegen", zegt Heist-voorzitter Patrick Wijns. "Wij mikken nog steeds op deelname aan de eindronde", geeft ook Dender-preses André Van Roy aan. "Maar dan zou er voor ons sportief niets meer op het spel staan. De recettes van de drie thuiswedstrijden, en dan vooral die tegen Beerschot-Wilrijk, zouden echter een financiële opsteker zijn."

Nummer acht Seraing moet al van ver komen om nog te promoveren, maar de Luikse club van ex-Rode Duivel Gill Swerts heeft wél een licentieaanvraag voor 1B ingediend. Oudenaarde stond vorige maand nog in de top-8, maar liet toen al verstaan geen promotie-ambities te hebben. Intussen is ASV Geel enkele plaatsen opgeschoven in het klassement, maar ook op De Leunen mikken ze volgend jaar (nog) niet op profvoetbal. "Wij gaan er immers van uit dat Beerschot-Wilrijk kampioen wordt", klinkt het bij voorzitter Fons Backx.