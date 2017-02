Keert Matz Sels net als Mathew Ryan terug naar de Jupiler Pro League? De Rode Duivel is hÃ©Ã©l duidelijk over dat scenario

Keert Matz Sels net als Mathew Ryan terug naar de Jupiler Pro League? De Rode Duivel is héél duidelijk over dat scenario

door Redactie



Met Mathew Ryan keerde deze winter een oude bekende terug naar België. De Australische goalie koos bewust voor een uitleenbeurt aan KRC Genk om weer aan keepen toe te komen. Een stap die Matz Sels misschien ook moet overwegen?

De goalie zit al een tijdje op de bank bij Newcastle United en mocht de jongste maanden enkel in de bekercompetities zijn opwachting maken. "Als de situatie zo blijft, dan zal ik in de zomer met Newcastle praten over een oplossing", vertelt de Rode Duivel in Het Nieuwsblad.

Toch hoeven we een terugkeer naar de Jupiler Pro League niet te verwachten. "Zeg nooit nooit, maar een terugkeer naar België staat de eerste vijf jaar niet in het scenario en dan al zeker volgend seizoen niet. Misschien kan een uitleenbeurt aan een Engelse club en kan ik op termijn toch terugkeren naar Newcastle."