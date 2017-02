Sels adviseert ex-club voor Europese match tegen Spurs: "Uitgaan van eigen sterkte"

door Redactie



Matz Sels kijkt als ex-Buffalo reikhalzend uit naar het Europese treffen tussen AA Gent en Tottenham Hotspur. De Belgische doelman is bij Newcastle naast de selectie gevallen, maar kan Tottenham wel goed inschatten.

"Het valt af te wachten of Tottenham met zijn sterkste ploeg zal spelen. Maar ik denk dat de Belgen bij Tottenham hun ploegmakkers wel zullen waarschuwen voor onderschatting. Zij kennen AA Gent wel en weten tot wat de ploeg in staat is", zegt Matz Sels (24) in Het Nieuwsblad.

"Tottenham heeft afgelopen weekend tegen Liverpool behoorlijk wat kansen weggegeven, al is Liverpool wel een topploeg. Maar er liggen mogelijkheden als AA Gent erin slaagt om boven zichzelf uit te stijgen zoals wij dat destijds altijd konden in de Champions League. Ik zou Gent aanraden om uit te gaan van eigen sterkte, dat is in Europa altijd de sleutel tot succes gebleken", weet Sels.