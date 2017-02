Pochettino gaat niet overdrijven in zijn wissels: "Wil hen de kans geven om prestatie Liverpool recht te zetten"

Tottenham-coach Mauricio Pochettino liet niet helemaal in zijn kaarten kijken wat zijn selectie van morgen betreft. Wat we wel al weten, is dat Rose, Lamela én Jan Vertonghen in Londen gebleven zijn.

In het begin van de persconferentie leek Pochettino zich al in te dekken, alsof hij toch een veredeld B-elftal de wei in zou sturen. "Ik kies altijd het sterkste team, maar soms hebben we verse energie nodig. Als we winnen is het goed, als we verliezen is het mijn fout. Elke speler die we hebben heeft de mogelijkheden om overal te spelen, in elke competitie."

Toch veranderde hij zijn insteek iets later toen hem gevraagd werd naar de revanchegevoelens na het verlies tegen Liverpool. "Het heeft onze trots geraakt, daarom vroegen de spelers ook om te spelen om dat recht te zetten."