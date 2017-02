Neto is terug Ã©n praat opnieuw: "Enorm gelukkig dat ik kon blijven, ik hou van deze club"

Neto is terug én praat opnieuw: "Enorm gelukkig dat ik kon blijven, ik hou van deze club"

door Sander De Graeve vanuit Gent

Renato Neto is tevreden dat alles in orde kwam met zijn contract

Foto: © photonews

Renato Neto had lange tijd onzekerheid over zijn toekomst bij Gent aangezien zijn contractverlenging vertraging opliep door een vreemde constructie in Brazilië. Nu alles van de baan is, is hij helemaal terug.