De competitie primeert ... Weiler gaat roteren: "Met een doel"

Nog 4 rondes overleven en Anderlecht zit in de finale van de Europa League, maar het zwaartepunt zit daar allerminst voor paars-wit. De competitie primeert voor coach René Weiler.

"We gaan de ploeg laten roteren, dat is duidelijk", aldus de coach van paars-wit op woensdag voor de persconferentie een dag voor het treffen met Zenit Sint-Petersburg.

"Er wachten ons nog veel wedstrijden op korte tijd, dus zullen er donderdag een paar wissels zijn. Zeker en vast!. Dewelke? Dat kan ik nu nog niet zeggen uiteraard."

De coach beslist

"We willen winnen, maar we gaan roteren met een doel. Ik heb in iedereen vertrouwen, al is Zenit natuurlijk wel een erg, erg zware dobber om voorbij te raken. Rubén in doel? Dat kan, ik ga er nog niets over zeggen. Kara en Appiah zullen er zeker niet bij zijn."

"De coach beslist. Als hij wil roteren, dan is dat zijn keuze", is Youri Tielemans alvast duidelijk. "Natuurlijk willen we allemaal graag spelen, maar het is aan hen op de bank om ook te laten zien wat ze kunnen."