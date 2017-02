KBVB had 'constructieve vergadering' met Stad Brussel, morgen beslissing over het openstellen van parking C bij bekerfinale

door Redactie



Stad Brussel beslist morgen of parking C zal opengesteld worden voor bekerfinale

Het college van de burgemeester en schepenen beslist morgen of de stad Brussel de veelbesproken parking C zal openstellen voor het grote publiek voor de bekerfinale op 18 maart én de uitverkochte interland van de Rode Duivels op 25 maart tegen Griekenland.