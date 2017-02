Turkije wil het EK in 2024 organiseren: "Zullen onze kandidatuur indienen"

door Redactie



Turkije doet een gooi naar de organisatie van het EK voetbal in 2024. Dat heeft de Turkse bondsvoorzitter Yildirim Demirören aangekondigd.

"Turkije zal op 2 maart een kandidatuur indienen. Het is mijn vurige wens dat het ons zal lukken", verklaarde de bondsleider tijdens een persmoment waarop ook de Turkse minister van Sport Akif Cagatay Kiliç aanwezig was. Die laatste verzekerde dat zijn land een evenement van die omvang vlot aankan. "Of het nu gaat om wegen, bruggen of luchthavens, er stelt zich geen enkel probleem", klonk het.



Turkije wordt voor de organisatie van het EK 2024 een concurrent van Duitsland, dat eerder al zijn interesse kenbaar maakte. Mogelijk komt er ook een gezamenlijke kandidatuur vanuit Scandinavië. Zweden, Denemarken, Finland en Noorwegen overwegen hiervoor de handen in elkaar te slaan. Waar het EK 2024 plaats zal vinden, wordt door het Uitvoerend Comité van de UEFA beslist in september 2018. Turkije was ook een kandidaat voor het EK 2016 maar verloor die verkiezing van Frankrijk.