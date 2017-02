Debat van de Week: wie zie jij het liefst naar de Jupiler Pro League promoveren?

De ontknoping van de tweede periode in 1B nadert. Nog twee wedstrijden scheiden Lierse van een ticket voor de finale tegen Roeselare, maar Antwerp geeft zich nog niet gewonnen. In het Debat van de Week polsen we naar jullie voorkeur: welke ploeg mag promoveren naar 1B?

Roeselare

KSV Roeselare is al zeker van een plaatsje in de finale van 1B na winst in de eerste periode. Tussen 2005 en 2010 werd er op Schiervelde eersteklassevoetbal gespeeld, maar sinds de degradatie zijn de West-Vlamingen nu toch al aan hun zevende opeenvolgende seizoen in tweede klasse bezig. Sinds de (gedeeltelijke) overname door Chinese investeerders heeft Roeselare financieel geen zorgen meer. De club lijkt klaar voor de Jupiler Pro League, al trekt ze vaak niet eens 3.000 toeschouwers voor een thuiswedstrijd.

Lierse

Lierse kon zich vorig seizoen maar ternauwernood van amateurvoetbal behoeden, maar staat er twee speeldagen voor het einde van de tweede periode in 1B plots bijzonder goed voor. Na het missen van de eerste periodetitel, staan de Pallieters na hun knappe 0-2 zege op de Bosuil op twee wedstrijden van de finale in 1B met de promotie naar de Jupiler Pro League als inzet. Als Lierse het haalt, mag het in die finale hoogstwaarschijnlijk eerst op verplaatsing spelen.

Antwerp

Voor Antwerp zag het er sinds de laatste trainerswissel erg goed uit. Tot de Great Old zaterdag onderuit ging tegen rechtstreeks concurrent Lierse. De troepen van Wim De Decker moeten in de resterende twee wedstrijden drie punten meer sprokkelen dan Lierse. Een aartsmoeilijke opdracht waardoor de kans groot is dat Antwerp volgend seizoen vier derby's tegen KFCO Beerschot-Wilrijk zal mogen spelen. Opnieuw net niet voor Antwerp, zo lijkt het.

Het programma van Lierse en Antwerp

Vrijdag 17/02: Lommel - Lierse

Zaterdag 18/02: Roeselare - Antwerp

Zondag 26/02: Lierse - Roeselare

Zondag 26/02: Antwerp - Lommel