Hernieuwde zoektocht naar defensieve stabiliteit? "Ook Ramos maakt fouten", maar club uit JPL heeft wel een Juve-boy in de rangen

Zulte Waregem staat momenteel nog steeds op een knappe derde plaats in de rangschikking. Toch heeft het iets geleerd uit de zware nederlaag bij Anderlecht: de defensieve stabiliteit leek even weg. Maar er zijn nochtans opties genoeg.

Zonder Derijck en De fauw slikte Essevee vier goals. "Cadeautjes van ons, echte weggeefgoals", beseften de spelers na de wedstrijd al. "Het zat in Anderlecht niet goed met Lepoint en Baudry - niet verdedigend en niet in het uitvoetballen", had Aad De Mos al gezien in Stadion.

En dat klopt ook wel, al moeten we daarmee niet meteen alles weggooien. Want Lepoint was tegen Gent wél uitstekend op alle gebied, terwijl hij en Baudry ook iets beter op elkaar ingespeeld raakten de voorbije weken, maanden en jaren. Een andere optie leek Dury dan ook niet te hebben om het - zeker in het Astridpark én tegen Teodorczyk - op te lossen.

Mogelijk is het tegen STVV een ander verhaal. Waar Dury in Anderlecht Severin op de bank hield, kan hij dat tegen de 'kleinere' clubs misschien wel proberen. Temeer omdat de speler die overkwam van Juventus tegen zowel Moeskroen, Charleroi als Eupen wel wat goede dingen liet zien.

Bovendien kan de linksvoetige Severin ervoor zorgen dat Baudry niet tegen zijn voet moet spelen, zoals hij de voorbije maanden steeds deed. Het komt aan op automatismen, en die ontbreken natuurlijk wel nog wat. Maar Essevee kan het zich de komende wedstrijden misschien wel permitteren om wat uit te testen. En verder hopen dat Derijck tegen play-off 1 fit raakt.