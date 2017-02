Anderlecht richt nu al zijn pijlen op Belgische smaakmaker om Dendoncker te vervangen

Anderlecht ziet volgend seizoen waarschijnlijk zijn twee talentvolle middenvelders vertrekken. Voor Leander Dendoncker zijn ze al bezig met een plan B, maar dat wordt een moeilijke zaak.

Volgens La Dernière Heure wil Anderlecht Soualiho Meïté weghalen bij Zulte Waregem. En ze hebben daarvoor een som van tussen de 6 en de 7 miljoen euro veil. Dat gaat echter geen makkelijke opdracht worden. Ten eerste is er de vertroebelde relatie met de West-Vlamingen. En ten tweede willen die 12 miljoen euro hebben voor hun goudhaantje.

Essevee moet wel nog de aankoopoptie op Meïté lichten, want die is nog voor 60 procent eigendom van Lille. Al zal dat zeker geen probleem vormen, want die aankoopoptie bedraagt slechts 300.000 euro. En daarbij komt ook nog dat er andere kapers op de kust liggen. Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen en AS Monaco - allemaal vrij kapitaalkrachtig - zouden ook interesse hebben.

Leander Dendoncker heeft al een paar keer aangegeven dat het mogelijk zijn laatste seizoen in België wordt. Als hij vertrekt, heeft Anderlecht dus werk aan de winkel.