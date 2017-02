Club troeft Anderlecht ook op social media af, Standard en Gent hier wÃ©l in play-off 1

Club troeft Anderlecht ook op social media af, Standard en Gent hier wél in play-off 1

Club Brugge en Anderlecht staan momenteel samen op 1 en 2 als het gaat om de stand in de Jupiler Pro League. Blauw-zwart won dan wel een match meer, beide teams hebben 52 punten. Op een ander vlak is er wél een verschil.

Zo onderzocht Deportes&Finanzas het gedrag van de clubs uit de Jupiler Pro League in januari op de sociale media. Als het gaat over likes, reacties of retweets op Twitter is Club Brugge de duidelijke baas.

Meer dan 15.000 interacties werden er genoteerd in een maand, waaruit moet blijken dat het sociale media-beleid van blauw-zwart het goed doet.

📲 SOCIALMEDIA | Jupiler @ProLeagueBE clubs ranked by #twitter interactions (January 2017)

15K interactions puts @ClubBrugge top of the table pic.twitter.com/5hXOHjhY0O — Deportes&Finanzas® (@DeporFinanzas) 16 februari 2017

Anderlecht volgde op stekje twee, Standard en Gent halen wat dit betreft wél de top-6 op plekjes drie en vier. Zij halen ook veel meer interacties dan alle andere teams.