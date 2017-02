VIDEO: Jonge Spurs-fan verovert alle harten

door Sander De Graeve vanuit Gent

door

De jonge Ethan ging voorop in de gezangen van Tottenham

Een opgemerkte Tottenhamfan vanmiddag in Gent. De jonge Ethan ging voor in alle gezangen en had de tijd van zijn leven. Wellicht was hij nooit zo populair als vandaag.