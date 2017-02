'Eeuwige' belofte Musonda? Toch niet volgens Hazard: "Ik ken Charly, hij is een winnaar"

door Redactie



Charly Musonda is al jaren één van de grootste beloften van het Belgische voetbal. Maar het wordt wel tijd dat hij doorbreekt of er zou wel eens 'eeuwig' kunnen toegevoegd worden aan die beschrijving. Eden Hazard denkt alvast dat het geen probleem gaat worden.

Hazard gelooft rotsvast in de jongeling, die hij bij Chelsea onder zijn vleugels nam. "Zijn eerste jaar was hij fantastisch bij Betis", zegt Hazard aan Goal. "Daarna kwam er een nieuwe coach... Soms willen ze jou, soms niet."

Tijdens de winterstop kwam er geen uitleenbeurt en dus moet hij zijn kans grijpen bij Chelsea, mogelijk al in de FA Cup. "Ik ken Charly, hij is een winnaar. Hij zal vechten voor zijn plaats en ik hoop dat hij erin slaagt om zich in het team te werken. Er zijn heel wat goede spelers die op zijn positie spelen, dus hij moet er bijzonder hard voor werken."