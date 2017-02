Beerschot-Wilrijk moet zijn draaischijf mogelijk twee speeldagen missen, maar legt zich daar niet bij neer

Beerschot-Wilrijk lijkt freewheelend op weg naar de titel in de eerste amateurreeks. Maar mogelijk moeten de Ratten hun spelmaker, Hernan Losada, twee speeldagen missen.

De Argentijn kreeg een rode kaart in de wedstrijd tegen Heist. Het Bondsparket deed een voorstel van twee speeldagen, maar de club en de speler lijken daarmee niet akkoord te gaan. Na de wedstrijd was er al wat commotie omdat ze het absoluut niet eens waren met de gegeven rode kaart.

"Ik heb net de wedstrijdbeelden nog eens bekeken en die rode kaart voor Hernan Losada was echt van de pot gerukt", zei trainer Marc Brys toen. "De ref, nochtans voordien prima bezig, voelt de wedstrijd op dat moment niet meer aan. We waren immers al in de 88ste minuut."