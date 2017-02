Na Zulte Waregem is het geloof er weer: "Als ze zo spelen, zijn ze zeker een titelkandidaat"

door Johan Walckiers

Hernan Losada ziet Anderlecht wel nog als een serieuze titelkandidaat

Na de match tegen Lokeren kreeg Anderlecht half België over zich heen. Er was weer niets goeds meer aan het spel van de Brusselaars. Maar tegen Zulte Waregem was het beter. En Hernan Losada zag een manier van voetballen waarmee paars-wit wel kampioen kan worden.