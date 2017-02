Antwerp-fan spoorloos verdwenen - elke tip kan belangrijk zijn

door Redactie



Jens Geeraerts is sinds dinsdagmiddag vermist. De fan van Antwerp - en familie van Carl Geeraerts, voormalig Antwerp-manager - is nooit op zijn werk toegekomen en elk spoort ontbreekt voorlopig.

Geeraerts verscheen niet op zijn werk, was niet thuis en geeft al twee dagen geen teken van leven. Dat is volgens de familie absoluut niet zijn gewone doen, dus is er heel wat ongerustheid.

Donderdagavond staat ook een zoekactie gepland, zo blijkt via Facebook. De Antwerp-fan ging mee naar alle thuis- en uitwedstrijden en was bij ASC Number One aangesloten.

"Jens is het laatst gezien aan café de prof te Antwerpen. Omstreeks 24u zou hij nog geld zijn gaan afhalen aan de Fortis bank. Jens zijn auto is vandaag teruggevonden aan de Dambruggestraat. Graag zouden wij zoveel mogelijk mensen willen optrommelen om vanavond mee naar Jens te zoeken in Antwerpen. We spreken aan een centraal punt af, namelijk de prof om van hieruit verder te zien wie naar waar gaat zodat alles hopelijk zonder chaos kan verlopen", klinkt het op facebook.



"We willen zeer graag onze vriend/zoon/familielid terugvinden dus aub mensen massaal aanwezig zijn is de boodschap! Indien u al iets vernomen zou hebben, kan u altijd bellen naar de papa van Jens op het nummer 0474 06 33 65"