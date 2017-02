Spelers uit Jupiler Pro League onder de indruk: "Hij kan Doelman van het Jaar worden" & "Hij heeft alles om een topdoelman te zijn"

Doelman zijn, het is geen gemakkelijke job. Niet iedere keeper in de Jupiler Pro League maakte dit seizoen al een onuitwisbare indruk. Toch speelt er sinds kort een man in onze Belgische competitie waar je niet naast kan kijken: Lovre Kalinic.

“Als hij op de ingeslagen weg voortgaat en zijn huidige statistieken kan aanhouden, kan hij Doelman van het Jaar worden”, aldus Mbaye Leye in La Dernière Heure. “Gent heeft de nodige problemen gehad na het vertrek van Sels. Maar sinds Kalinic er is, is de verdediging opnieuw gerust. Hij heeft alles om een topdoelman te zijn.”

Henry Onyekuru van Eupen was meteen onder de indruk. “Zijn grootte (Kalinic meet 2m01, nvdr.) is impressionant”, aldus de jonge Nigeriaan. Leye moet lachen: “Toen we tegen Gent speelden, was het simpel: ik ging gewoon niet met hem in duel. Het heeft geen zin, hé.”