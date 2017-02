MPH roemt ex-speler: "Wij kenden zijn potentieel al, velen moesten het nog ontdekken"

door Aernout Van Lindt

door

Michel Preud'homme was niet verrast, maar wel onder de indruk van prestatie Thomas Meunier (PSG, ex Club Brugge) tegen Barcelona

Foto: © photonews

Vorig jaar speelde hij nog met Club Brugge in de Jupiler Pro League, deze week maakte hij met PSG zowat Barcelona belachelijk. Het kan snel gaan in het leven van een voetballer. Ook Michel Preud'homme is trots.