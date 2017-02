Messoudi over transfer Rode Duivel: "Daar heeft Beerschot echt een slechte zaak gedaan"

door Redactie



Mo Messoudi zag Beerschot ooit Dembele verkopen voor appel en ei

Foto: © jan mees

Mo Messoudi is momenteel terug bij Beerschot-Wilrijk, maar in een ver verleden speelde hij ook al eens vijf jaar voor Beerschot. Met wereldtoppers in de buurt.